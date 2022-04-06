Юбердо – 1-й игрок из Квебека за 15 лет, набравший 100 очков в сезоне НХЛ

Джонатан Юбердо – 1-й игрок из Квебека за 15 лет, набравший 100 очков в сезоне НХЛ. Форвард «Флориды» набрал 5 (2+3) баллов в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (7:6 ОТ).

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