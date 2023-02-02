Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Снукер. German Masters. 1/8 финала. Робертсон сыграет с Уилсоном, Бресель против Милкинса, другие партии

В Берлине проходят партии 1/8 финала турнира по снукеру German Masters.  Снукер  German Masters Берлин, Германия 1/8 финала 2 февраля Джимми Робертсон (Англия) – Кирен Уилсон (Англия) – 22.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх