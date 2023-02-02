Снукер. German Masters. 1/8 финала. Робертсон сыграет с Уилсоном, Бресель против Милкинса, другие партии

В Берлине проходят партии 1/8 финала турнира по снукеру German Masters. Снукер German Masters Берлин, Германия 1/8 финала 2 февраля Джимми Робертсон (Англия) – Кирен Уилсон (Англия) – 22.
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