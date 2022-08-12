Закон и Порядок

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Фейк: благотворительные сборы для Украины от европейцев тщательно контролируются

Фейк: благотворительные сборы для Украины от европейцев тщательно контролируются

О чем фейк Благотворительные сборы, отправляемые европейцами на гуманитарные цели на Украину, тщательно контролируются и очень поддерживают мирных жителей, утверждают украинские официальные лица, с начала СВО активно призывая помогать их стране.

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