ОПЕК+ планирует в июле нарастить добычу нефти – как это повлияет на бюджет России Татьяна АрестоваЧлены ОПЕК+, включая Россию, приняли решение о продолжении ускоренного выхода из дополнительных добровольных ограничений на добычу нефти.
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