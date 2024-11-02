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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сучков о 4:2 со СКА: «У соперника несколько новичков из НХЛ приехало, одно удовольствие играть. У всех глаза горели, хотели победить»

– Приятно играть с таким соперником, такая классная атмосфера сегодня была, полный дворец и очень хорошо, что порадовали болельщиков.

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