Слив Украины по канонам иезуитства. Как понимать слова Блинкена?

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте заявил, что Соединенные Штаты практически исчерпали свои возможности по оказанию помощи Украине, поэтому американский Конгресс должен одобрить новые ассигнования для Киева.