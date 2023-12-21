Слив Украины по канонам иезуитства. Как понимать слова Блинкена?

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте заявил, что Соединенные Штаты практически исчерпали свои возможности по оказанию помощи Украине, поэтому американский Конгресс должен одобрить новые ассигнования для Киева.
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