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Мировое обозрение

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Слив Украины по канонам иезуитства. Как понимать слова Блинкена?

Слив Украины по канонам иезуитства. Как понимать слова Блинкена?

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте заявил, что Соединенные Штаты практически исчерпали свои возможности по оказанию помощи Украине, поэтому американский Конгресс должен одобрить новые ассигнования для Киева.

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