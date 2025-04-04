Поддельное сливочное масло нашли в магазинах «Дикси» и «Магнит»

Проведенные Россельхознадзором в 2024 году лабораторные исследования проб молока и молочной продукции показали, что 13,09 процента из них не соответствовали заявленному производителями составу, а в ряде случаев эксперты обнаружили запрещенные компоненты.
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