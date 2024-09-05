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Запад и националисты в ярости. Грузия ставит памятник в честь объединения с Россией

Запад и националисты в ярости. Грузия ставит памятник в честь объединения с Россией

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Новости из разряда "ух".

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Комментарии
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Александр Батт
Простому народу конфронтация не нужна.
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15 час.
Lora Некрасова
Стойкость Ираклия Кобахидзе в отстаивании подлинных интересов Грузии удивляет и вызывает уважение. Может быть, он является прямым потомком царя Ираклия Второго, которому сейчас поставили памятник, и это кровь его великого предка вдохновляет его. Успеха ему и всей Грузии.
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12 час.
Александр Семенов
Ну если времена открытия  музеев русской оккупации, как в Тбилиси в 2006 году,  и времена сноса монументов как в 2009 году Мемориал воинской славы в Кутаиси прошли, то это не может не радовать...
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1 час.

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