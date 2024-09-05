Запад и националисты в ярости. Грузия ставит памятник в честь объединения с Россией

Стойкость Ираклия Кобахидзе в отстаивании подлинных интересов Грузии удивляет и вызывает уважение. Может быть, он является прямым потомком царя Ираклия Второго, которому сейчас поставили памятник, и это кровь его великого предка вдохновляет его. Успеха ему и всей Грузии.

Александр Семенов

Ну если времена открытия музеев русской оккупации, как в Тбилиси в 2006 году, и времена сноса монументов как в 2009 году Мемориал воинской славы в Кутаиси прошли, то это не может не радовать...