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Вашингтон (ATP). 1/4 финала. Де Минаур играет с Накашимой, Фриц поборется с Микельсеном, Музетти – с Ходаром, Шелтон – с Табило

Лоренцо Музетти сыграет с Рафаэлем Ходаром в четвертьфинале в Вашингтоне. Тэйлор Фриц встретится с Алексом Микельсеном.

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