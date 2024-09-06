В образце мяса птицы обнаружили сальмонеллы

Проверку на соответствие микробиологическим нормам безопасности не прошел образец мяса птицы (тушки перепелов), поступивший в Тверскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследований в рамках государственного пищевого мониторинга.
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