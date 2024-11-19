Томенко поручил министру ЖКХ взять на личный контроль ситуацию в Шипуновском районе

С начала ноября в нескольких селах пытаются решить проблему с водоснабжением Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на оперативном совещании поручил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ивану Гилеву взять на личный контроль ситуацию с водоснабжением в Шипуновском районе, сообщает правительство региона.
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