Директор ФБР заявляет о налаживании связей с Россией

Глава ФБР Кэш Патель заявил, что наладил партнерство с Китаем и Россией Патель охарактеризовал инициативы ФБР с «нетрадиционными партнерами» как избирательные и ограниченные определенными видами транснациональных преступлений, включая кибермошенничество и преступления против детейКэш Патель (Фото: Kylie Cooper / Reuters) Директор ФБР Кэш Патель заявил о налаживании партнерских отношений с Китаем и Россией в борьбе с транснациональной преступностью, кибермошенничеством и преступлениями против детей, передает Reuters.