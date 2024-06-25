В юбилейном форуме недвижимости «Движение» в Сочи приняли участие более 6 тысяч человек В пятом юбилейном форуме недвижимости «Движение», который в этом году прошел с 18 по 21 июня на курорте «Роза Хутор» в Сочи, приняли участие около 6 тысяч представителей строительной отрасли.