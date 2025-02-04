Брянские экс-гаишники Нечепай и Луцай отправлены в колонию за взятку

Брянский областной суд поставил точку в деле о взятке, полученной инспекторами ДПС из Клинцов. Приговор, вынесенный ранее городским судом, остался без изменений – теперь осужденным предстоит отправиться в колонию строгого режима.
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