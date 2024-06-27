Красноярский край начал поставки рапсового масла в Китай

КРАСНОЯРСК, 27 июня, ФедералПресс. Красноярский край отправил в КНР первый состав с рапсовым маслом. Речь идет о 94 железнодорожных контейнерах с 2 тысячами тонн продукта, рассказали в пресс-службе регионального правительства.