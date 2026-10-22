Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в спортивных парах, получили приглашение на этап Гран-при ISU в Китае.