Отпуск не задался. По пути в Москву из Волгодонска на трассе вспыхнул туристический автобус

Дорожный инцидент с туристическим автобусом "Неоплан" произошёл в Ростовской области в пути следования пассажиров из Волгодонска в Москву вечером понедельника, 5 сентября, на выезде из ростовского городка, сообщает ГУ МЧС по донскому региону.