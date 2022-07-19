В ЛНР рассказали о нахождении в рядах ВСУ «черных трансплантологов»

globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в зоне проведения спецоперации на территории Украины в рядах ВСУ находятся «черные трансплантологи», в том числе из западных стран.
globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в зоне проведения спецоперации на территории Украины в рядах ВСУ находятся «черные трансплантологи», в том числе из западных стран.
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