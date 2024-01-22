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Никки Хейли сообщила, что продолжит президентскую кампанию против Трампа

Никки Хейли сообщила, что продолжит президентскую кампанию против Трампа

Бывший официальный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение на выборах американского лидера от республиканцев, проинформировала о том, что она продолжит президентскую кампанию против экс-хозяина Белого дома Дональда Трампа.

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