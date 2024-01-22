Никки Хейли сообщила, что продолжит президентскую кампанию против Трампа

Бывший официальный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение на выборах американского лидера от республиканцев, проинформировала о том, что она продолжит президентскую кампанию против экс-хозяина Белого дома Дональда Трампа.