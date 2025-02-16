«Выйдешь сам, или тебя вынести?». Фанат «Далласа» подумывает о судебном иске

Фанат, пойманный на камеру, отчетливо проговорил «увольте Нико», после чего был выведен с арены. В эпизоде поучаствовал миноритарный владелец клуба Марк Кьюбан, который позже попытался объяснить свою позицию и помириться с болельщиком, предложив ему места в первом ряду.