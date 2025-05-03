Долина с потрохами сдала Пугачеву: вся правда об ее делах в 90-ые

Астон Мартин

А где вообще эстрада ??? Пугачевой нет , Ротару нет , что то они не поделили с политиками высшего ранга , нет и песен , разными запретами и регулировками в культуре , фактически запретом на советское культурное наследие ,так как якобы там была советская пропаганда , фактически культура перестала развиваться , ибо люди не могут так же слушать то что нравится или не нравится определенному политику , и вообще это крайне ненормально за уши тащить одних и перекрывать кислород другим , мало того придумывать и снимать финансовые сливки с концертов ...спекулянты убивают культуру и это факт ...