Алла Пугачева, когда находилась во главе отечественной сцены, «перекрыла кислород» многим артистам, не дав им раскрыть свой потенциал, поскольку видела в них крупную угрозу своему статусу.
Долина с потрохами сдала Пугачеву: вся правда об ее делах в 90-ые
Комментарии
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Астон Мартин
А где вообще эстрада ??? Пугачевой нет , Ротару нет , что то они не поделили с политиками высшего ранга , нет и песен , разными запретами и регулировками в культуре , фактически запретом на советское культурное наследие ,так как якобы там была советская пропаганда , фактически культура перестала развиваться , ибо люди не могут так же слушать то что нравится или не нравится определенному политику , и вообще это крайне ненормально за уши тащить одних и перекрывать кислород другим , мало того придумывать и снимать финансовые сливки с концертов ...спекулянты убивают культуру и это факт ...
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