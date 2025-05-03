ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Свежие комментарии

  • Майя Majesty
    По моему у нее всегда на все есть собственное мнение. Дока по всем вопросам))Руки прочь от Алл...
  • Майя Majesty
    Да...остра на язык. Как что ляпнет иногда, диву даюсь))Руки прочь от Алл...
  • Астон Мартин
    А где вообще эстрада ??? Пугачевой нет , Ротару нет , что то они не поделили с политиками высшего ранга , нет и песен...Долина с потрохам...

Долина с потрохами сдала Пугачеву: вся правда об ее делах в 90-ые

Долина с потрохами сдала Пугачеву: вся правда об ее делах в 90-ые

Алла Пугачева, когда находилась во главе отечественной сцены, «перекрыла кислород» многим артистам, не дав им раскрыть свой потенциал, поскольку видела в них крупную угрозу своему статусу.

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Комментарии
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Астон Мартин
А где вообще эстрада ??? Пугачевой нет , Ротару нет , что то они не поделили с политиками высшего ранга , нет и песен , разными запретами и регулировками в культуре , фактически  запретом на советское культурное наследие ,так как якобы там была советская пропаганда , фактически культура перестала развиваться , ибо люди не могут так же слушать то что нравится или не нравится  определенному политику , и вообще это крайне ненормально за уши тащить одних и перекрывать кислород другим , мало того придумывать и снимать финансовые сливки с концертов ...спекулянты убивают культуру и это факт ...
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