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Чемпионат России. «Байкал-Энергия» сыграет с «Енисеем», «Волга» против московского «Динамо», другие матчи

13 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Байкал-Энергия» сыграет с «Енисеем», «Волга» против московского «Динамо».

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