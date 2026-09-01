"Я лучше убью вас": Жертвой нападения в центре Нью-Йорка оказалась вице-президент Bank of America

На Таймс-сквер вооружённая ножом женщина беспричинно атаковала двух человек. Один из них - гулявший с женой турист, а вот второй жертвой нападения в центре Нью-Йорка оказалась вице-президент Bank of America.
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