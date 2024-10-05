Морпехи на БТР расстреляли колонну ВСУ. Ситуация под Курском 4 октября

Морские пехотинцы из 810-й гвардейской бригады Черноморского флота устроили засаду на колонну из 19 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пыталась прорваться в тыл российских войск в Курской области.
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