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Русская весна

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Палата представителей США отказалась поддержать законопроект о помощи Израилю

Палата представителей США отказалась поддержать законопроект о помощи Израилю

Палата представителей Конгресса США отклонила подготовленный республиканцами законопроект о выделении Израилю помощи в размере $17,6 млрд, который не предусматривает поддержку Украины и обеспечение защиты границы с Мексикой, сообщает The Hill.

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