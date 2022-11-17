В «ПСЖ» считают, что команде лучше с Неймаром, чем без него. Летом его хотели продать

В «ПСЖ» довольны Неймаром. Руководство парижского клуба считает, что с бразильцем команде намного лучше, чем без него, несмотря на то, что с ним хотели расстаться летом, сообщает журналист Адриен Гренье со ссылкой на L’Équipe.