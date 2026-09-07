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В МИД заявили об отсутствии условий для диалога с США по стратегической стабильности

В МИД заявили об отсутствии условий для диалога с США по стратегической стабильности

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что в настоящее время отсутствуют условия для проведения диалога с Соединёнными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности.

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