США на G7 отвергли идею Канады о борьбе с обходом санкций против РФ

Также США планируют убрать из документа слово «санкции» по отношению к РФ. Виктория Бокий2025-03-09 00:19:44 © Фото: Rob Gurdebeke Keystone Press Agency Globallookpress Поделиться: США отвергли идею председательствующей в G7 Канады создать группу по борьбе с обходом антироссийских ограничений.