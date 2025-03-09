Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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США на G7 отвергли идею Канады о борьбе с обходом санкций против РФ

США на G7 отвергли идею Канады о борьбе с обходом санкций против РФ

  Также США планируют убрать из документа слово «санкции» по отношению к РФ. Виктория Бокий2025-03-09 00:19:44 © Фото: Rob Gurdebeke Keystone Press Agency Globallookpress Поделиться: США отвергли идею председательствующей в G7 Канады создать группу по борьбе с обходом антироссийских ограничений.

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