США на G7 отвергли идею Канады о борьбе с обходом санкций против РФ

Также США планируют убрать из документа слово «санкции» по отношению к РФ. Виктория Бокий2025-03-09 00:19:44 © Фото: Rob Gurdebeke Keystone Press Agency Globallookpress Поделиться: США отвергли идею председательствующей в G7 Канады создать группу по борьбе с обходом антироссийских ограничений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии