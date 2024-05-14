Кому больше нельзя быть ИП и когда нужно оформить юрлицо: узнали подробности закона.

22 апреля был подписан Закон о предпринимательской деятельности. Он устанавливает обновленную архитектуру предпринимательства и предусматривает две категории, занимающиеся предпринимательской деятельностью: юридические и физические лица.
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