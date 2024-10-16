Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

893 подписчика

В Республике Марий Эл полицейские провели для йошкар-олинских школьников профилактическую акцию «Разговоры о важном»

В Республике Марий Эл полицейские провели для йошкар-олинских школьников профилактическую акцию «Разговоры о важном»

Открытый урок по обсуждению актуальных для молодежи тем, связанных с личной безопасностью и противодействием информационным угрозам, был организован в школах №№ 1 и 15 г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх