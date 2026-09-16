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Царьград

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Воскресенский призвал бизнес подключиться к подсветке Иванова

Воскресенский призвал бизнес подключиться к подсветке Иванова

Власти Ивановской области намерены расширить архитектурную подсветку в центральной части Иванова. С инициативой подключить к реализации этой задачи предпринимателей выступил губернатор Станислав Воскресенский.

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