Зеленский позвонил Трампу перед разговором президента США с Путиным

МОСКВА, 19 мая, ФедералПресс. Глава киевского режима Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед намеченными переговорами американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.
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