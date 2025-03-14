Почему, собственно, возникла эта статья? Ни для кого не секрет, что существует такая профессия (хотя ее официально и профессией-то не везде считают), как оказание платных услуг определенного характера.
Являются ли платные интимные услуги изнасилованием?
Комментарии
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Владимир Соколов
размышления основанные на фантазии автора)) по факту проститутка это состояние души и никакого принуждения здесь нет.
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13 час.
Иван Ураганов
Сколько философских рассуждений о проституции просто ужас.🤣
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11 час.
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