ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Являются ли платные интимные услуги изнасилованием?

Являются ли платные интимные услуги изнасилованием?

  Почему, собственно, возникла эта статья? Ни для кого не секрет, что существует такая профессия (хотя ее официально и профессией-то не везде считают), как оказание платных услуг определенного характера.

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Комментарии
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Владимир Соколов
размышления основанные на фантазии автора)) по факту проститутка это состояние души и никакого принуждения здесь нет.
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13 час.
Иван Ураганов
Сколько философских рассуждений о проституции просто ужас.🤣
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11 час.
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