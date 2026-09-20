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11 илдән килгән делегатлар Татарстан Сайлау системасы эше белән танышты

Екатеринбургта 2026 елда узачак Халыкара яшьләр фестивалендә катнашучылар Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясендә булдылар һәм ТР Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев белән очраштылар.

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