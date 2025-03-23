БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • sorsw
    А потом и самих "врачей" на органы как свидетелей и исполнителей...Почему на Украине...
  • Misha Glusch
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  • Андрей Зарубкин
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Е-2С Hawkeye, IAI Phalcon 707 и российско-израильские проекты в области самолётов ДРЛО

Е-2С Hawkeye, IAI Phalcon 707 и российско-израильские проекты в области самолётов ДРЛО

Первыми самолётами дальнего радиолокационного дозора в израильских ВВС стали двухдвигательные турбовинтовые Е-2С Hawkeye производства американской компании Grumman.

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