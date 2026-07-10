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SPLETNIK

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Девелопер и бизнес-партнёр миллиардера: на "Сплетнике" выяснили, с кем встречается Паулина Андреева

Девелопер и бизнес-партнёр миллиардера: на "Сплетнике" выяснили, с кем встречается Паулина Андреева

На сайте Spletnik рассекретили личность нового спутника Паулины Андреевой: как пишут в комментариях, бывшая жена 59-летнего Фёдора Бондарчука проводит время с бизнес-партнёром миллиардера Сергея Солонина, девелопером Андреем Суторминым.

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