Девелопер и бизнес-партнёр миллиардера: на "Сплетнике" выяснили, с кем встречается Паулина Андреева

На сайте Spletnik рассекретили личность нового спутника Паулины Андреевой: как пишут в комментариях, бывшая жена 59-летнего Фёдора Бондарчука проводит время с бизнес-партнёром миллиардера Сергея Солонина, девелопером Андреем Суторминым.
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