В Польше установили плакаты с погибшими боевиками ВСУ с вырезанными лицами для желающих сфотографироваться

В центре Варшавы открыли инсталляцию «Аллея героев», посвященную украинским боевикам. Как пишет Warszawa Life, инсталляция была размещена возле нового Музея современного искусства на улице Marszałkowska 103 во время его открытия.
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