«Зенит» и «Спартак» в одной группе в Кубке, новый триумф клуба Медиалиги, «Динамо» Киев проиграло «Бенфике», «МЮ» нужен Каземиро, Кукуян отработал без ошибок и другие новости

Доброе утро, друзья! Начинайте новый день с нашим дайджестом новостей 🔥 1. «Зенит» и «Спартак» попали в одну группу в Фонбет Кубке России и теперь встретятся минимум пять раз в этом сезоне.
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