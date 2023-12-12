Андреев день отмечают 13 декабря 2023 года: чего нельзя и что можно делать в день памяти святого апостола Юлия СавельеваВ настоящий момент, 13 декабря 2023 года, православные отмечают память апостола Андрея Первозванного.
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