Вчерашний удар наших ракетчиков по четырём машинам РСЗО хохла в Сумской области. Напомню, первый удар сдул с ангара крышу и вместо одной машины, там оказалось четыре.
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Вчерашний удар наших ракетчиков по четырём машинам РСЗО хохла в Сумской области. Напомню, первый удар сдул с ангара крышу и вместо одной машины, там оказалось четыре.
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