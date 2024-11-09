Booking.com обжалует рекордный штраф в €413 миллионов за злоупотребление доминированием на рынке

Booking.com, ведущий игрок на рынке онлайн-бронирования, столкнулся с рекордным штрафом в размере €413 миллионов от Управления по конкуренции Испании (CNMC) за так называемое "душение" гостиничного сектора своими условиями.
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