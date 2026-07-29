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Russia Answers Drone Attacks With War On Ukrainian Ports, Maritime Shipping

Russia Answers Drone Attacks With War On Ukrainian Ports, Maritime Shipping

Russia Answers Drone Attacks With War On Ukrainian Ports, Maritime Shipping The Russian Defense Ministry (MoD) has an 'answer' to Ukraine's recent long-range drone attacks, which have wreaked havoc on oil production and most recently online retailers and manufacturing.

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