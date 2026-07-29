Russia Answers Drone Attacks With War On Ukrainian Ports, Maritime Shipping The Russian Defense Ministry (MoD) has an 'answer' to Ukraine's recent long-range drone attacks, which have wreaked havoc on oil production and most recently online retailers and manufacturing.
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