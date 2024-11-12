Украина призналась в энергетическом каннибализме при отступлении

Евгений Поздняков, Анастасия Куликова 11 ноября 2024 г., 18:40 Еще весной офис Зеленского инициировал разборку Кураховской ТЭС, и летом эта работа была практически завершена.
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