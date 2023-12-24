Scientific Reports: вкусовые рецепторы на языке образуют уникальный «отпечаток»

Ученые из Эдинбургского университета выявили, что вкусовые и осязательные рецепторы на языке человека формируют уникальные схемы, сравнимые с отпечатками пальцев, что обуславливает индивидуальные вкусовые предпочтения и ощущения.
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