Голы за «Зенит» забили Кевин Андраде на 37-й минуте и Амир Мусаев на 65-й минуте, который отметился дебютным голом за основную команду «сине-бело-голубых».
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