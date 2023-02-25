Медведев указал на равнодушие Запада по отношению к украинцам

Запад лишь продлевает агонию Украины, а затем сдаст ее в утиль за ненадобностью. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье в журнале «Национальная оборона», опубликованной в субботу, 25 февраля.