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Медведев указал на равнодушие Запада по отношению к украинцам

Медведев указал на равнодушие Запада по отношению к украинцам

Запад лишь продлевает агонию Украины, а затем сдаст ее в утиль за ненадобностью. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье в журнале «Национальная оборона», опубликованной в субботу, 25 февраля.

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