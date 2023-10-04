Эксперт Эйсмонт: падение "Луны-25" можно было остановить и при неисправном софте

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт заявил, что вовремя отключить двигатели "Луны-25" во время перехода станции на предпосадочную орбиту можно было даже при ошибке программного обеспечения и неработающих акселерометрах, правильно выставив временную отсечку.