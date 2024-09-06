Нестандартные способы использования фоторамок в быту

В самой идее использовать рамку для картин не по ее прямому назначению, нет ничего нового. Люди давно оценили неотъемлемую красоту старинных рамок или тех, которые несут в себе элементы замысловатых деталей.
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