Тихановскую снова ловят.

Герман БергПолитикаТихановскую снова ловят. Популярность Светланы Тихановской в правоохранительных органах Белоруссии не снижается -- её снова ловят.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАРАлександр Киевская РусьА кто-нибудь подумал, почему Тихановскую поддерживает весь цивилизованный мир, называя ситуацию в Беларусии тоталитарным режимом, и только Россия признает диктатуру в Беларусии. Сам же и отвечу - мы сами главные и нам плевать на мнение Европы и США, где нет никаких прав человека и люди страдают от.. . - тут поставить любые причины! Мы всегда и везде правы. Ведь так приятно, когда со всеми в конфликте! А дружба - это так примитивно! Это не для нас!Комментировать
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