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ВС РФ ударили «Искандером» по крупному скоплению техники и живой силы ВСУ в Сумах

ВС РФ ударили «Искандером» по крупному скоплению техники и живой силы ВСУ в Сумах

Российская армия нанесла удар «Искандером» по важным стратегическим объектам в Сумах. Авиаразведчики обнаружили крупное скопление техники и живой силы 516-го батальона 1-й отдельной бригады спецназа Сил теробороны ВСУ в районе Стецковки под Сумами и отправили по выявленным координатам «Искандер-М».

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Комментарии
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Алекс Сэм
А можно искандером внутри России по мигрантским общежитиям а?
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