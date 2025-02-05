ВС РФ ударили «Искандером» по крупному скоплению техники и живой силы ВСУ в Сумах

Российская армия нанесла удар «Искандером» по важным стратегическим объектам в Сумах. Авиаразведчики обнаружили крупное скопление техники и живой силы 516-го батальона 1-й отдельной бригады спецназа Сил теробороны ВСУ в районе Стецковки под Сумами и отправили по выявленным координатам «Искандер-М».